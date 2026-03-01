3月1日の阪神11R・チューリップ賞（芝1600メートル）は2番人気のタイセイボーグ（牝3＝松下、父インディチャンプ）が制した。勝ち時計は1分34秒3。1番人気のアランカール（牝3＝斉藤崇、父エピファネイア）は3着だったアランカールに騎乗した武豊は「ペースが遅く、難しい競馬。最後は伸びていたけど直線半ばで離されたのが痛かった。次につながるレースはできた」と話した。