お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一（52）が1日放送のフジテレビ「かのサンド」（日曜前10・00）に出演し、第一印象が悪かったコンビを明かした。今では仲良しで互いに尊敬し合うブラマヨとサンドウィッチマン。伊達みきおは「こっちが一方的にずっと知っていた。2005年のM-1グランプリは衝撃だった」とブラマヨが優勝した大会を挙げる。小杉は「俺は一方的に『エンタ』見てて」とサンドが注目されるきっかけとなっ