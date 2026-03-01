1回、左越えに先制2ランを放つ中日・細川＝バンテリンドーム中日は打線が奮起し、11安打の猛攻だった。細川が一回に先制の2点本塁打を放つなど、2安打3打点と活躍。五回には代打の石川昂が3点二塁打を放った。DeNAは開幕投手に決まっている東が実戦初登板し、2回を4安打2失点。