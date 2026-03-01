南砺市のたいらスキー場で行われたモーグルワールドカップはきょう最終日を迎え、ミラノ・コルティナオリンピック銀メダルの堀島行真選手が優勝を果たしました。富山では初めて、国内でも6年ぶりの開催となるモーグルワールドカップ富山なんと大会。最終日のきょうは好天に恵まれ、多くの観客が訪れました。きょうは2人が同時に滑り降りるデュアルモーグルが行われ、男子では、ミラノ・コルテ