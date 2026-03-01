ヘビーメタルバンド聖飢魔IIが1日、TBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。デーモン閣下が聖飢魔II解散後のアルバイト生活を語った。聖飢魔IIは1999年に解散すると宣言していたといい、その言葉通り一度解散した。閣下は芸能界を一度引退しアルバイトをしていたことを明かし「バンドがなくなって、ソロアーティストとしてアルバムを1、2枚出したときに、音楽で世の中変えられるんじゃないのとか理想を持ってやってい