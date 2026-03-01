【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第4節】(ハワスタ)いわき 1-2(前半1-1)藤枝<得点者>[い]山中惇希(30分)[藤]菊井悠介(11分)、真鍋隼虎(74分)<警告>[い]堂鼻起暉(14分)[藤]森侑里(42分)観衆:3,857人主審:高崎航地└槙野監督率いる藤枝で若手が躍動! 明大出身ルーキーFW真鍋隼虎のプロ初弾でいわき撃破