【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第4節】(アシさと)今治 0-2(前半0-1)新潟<得点者>[新]小野裕二(31分)、藤原奏哉(90分+1)<警告>[新]船越優蔵(34分)、マテウス・モラエス(62分)、島村拓弥(70分)、バウマン(82分)主審:上田益也└新潟が今季初の2連勝! 緊急出動の小野裕二が先制弾、終盤に落合陸のPK奪取から藤原奏哉PK弾、今治は今季2敗目