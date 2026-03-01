【J1百年構想リーグ WEST第4節】(JFEス)岡山 1-1(PK5-4)名古屋<得点者>[岡]河野孝汰(79分)[名]山岸祐也(48分)<警告>[名]浅野雄也(89分)主審:大橋侑祐└終盤に追いついた岡山がPK戦を制して今季初勝利! 名古屋は開幕2連勝からの2連敗に