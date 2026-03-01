[3.1 J1百年構想リーグWEST第4節 岡山 1-1(PK5-4) 名古屋 JFEス]ファジアーノ岡山が今季初勝利を収めた。J1百年構想リーグWEST第4節が1日に行われ、9位の岡山はホームで5位の名古屋グランパスと対戦。1-1で後半が終了し、PK戦を5-4で制した。先にスコアを動かしたのは名古屋。後半3分、左サイドのMF中山克広が縦に仕掛けてクロスを上げ、FW山岸祐也がドンピシャのヘッドで押し込んだ。山岸にとっては今季初ゴール。先制を許