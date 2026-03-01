リンクをコピーする

【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第4節】(ギオンス)相模原 2-1(前半1-0)山形<得点者>[相]佐々木快(12分)、沖田空(79分)[山]氣田亮真(48分)<警告>[相]神戸康輔(82分)主審:小林拓矢└相模原が今季初白星! 開幕3連勝中の山形をホームで2-1撃破