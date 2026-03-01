【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第4節】(カンセキ)栃木SC 4-0(前半1-0)横浜FC<得点者>[栃]食野壮磨(42分)、吉野陽翔(51分)、オタボー・ケネス(53分)、矢野貴章(86分)<警告>[横]小倉陽太(64分)主審:須谷雄三