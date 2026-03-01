【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第4節】(ギケンス)高知 2-0(前半0-0)奈良<得点者>[高]佐々木敦河(68分)、オウンゴール(81分)<警告>[高]小林大智(58分)[奈]戸水利紀(72分)主審:宗像瞭