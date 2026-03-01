[2.28 J2百年構想EAST-B第4節 いわき 1-2 藤枝 ハワスタ]J2・J3百年構想リーグは1日、EAST-B第4節を各地で行い、藤枝MYFCがいわきFCを2-1で破った。明治大出身ルーキーのFW真鍋隼虎のプロ初ゴールが決勝点。これがプロデビュー戦となった国士舘大出身のMF近藤優成も2得点の起点を担うなど、槙野智章新監督のもとで若手選手が躍動し、今季2勝目を収めた。ホームのいわきFCは開幕3試合連続の先発だったDF中野陽斗と2試合連続途中