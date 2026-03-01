穏やかな元日が…▶▶この作品を最初から読む穏やかな元日の空気は、一瞬にして失われた…。2024年1月1日16時10分。その日、石川県七尾市在住の漫画家・まえだ永吉さんは家族と初詣を済ませ、部屋でリラックスしていました。のんびりとアプリで遊んでいると、スマートフォンから緊急地震速報が鳴り響き、まるで洗濯機の中にいるかのような激しい揺れが襲ってきたそうです。その後大津波警報が出され、家族で避難を試みる