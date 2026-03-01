次回のサンデーPUSHスポーツは3月8日（日）放送！MC川島と工藤公康の一言から始まったバッテリィズピッチングプロジェクト。去年9月、目標だったファーストピッチでの球速135キロを達成出来なかったエースがリベンジに挑む！ＭＣ：川島明（麒麟）ゲスト：五十嵐亮太/バッテリィズ/ニッポンの社長■リベンジに燃えるエース、最後の特訓に密着これまで工藤公康や五十嵐亮太をはじめ総勢7人のレジェンド投手から貴重な指導を受けてき