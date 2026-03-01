女性アイドルグループSDN48の元メンバーでタレントのKONAN（40）が1日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。「私事ではございますが、新しい命を授かりました日々大きくなるお腹と、毎日元気に動く胎動に驚かされています（自分の食欲にもびっくりやけどw）」と報告。黒いブラトップを着用した、妊娠9カ月のマタニティーフォトも披露し、「春頃出産予定で、本日より産休に入り、出産に向けて本格的に準備を進めて