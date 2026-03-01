◇東京マラソン2026(3月1日、東京都庁発〜東京駅前・行幸通り着)東京マラソンに挑んだ橋本龍一選手(プレス工業)が中盤まで独走をみせるなど、存在感をみせつつ、2時間11分21秒の39位で走り抜きました。スタート直後から先頭に立ち、10キロは29分02秒で通過。この時点で世界のトップランナーや日本記録保持者の大迫傑選手(LI-NING)らを置き去りにします。10キロでペースメーカーが外れて、単独走となりますが、ハイペースを維持。積