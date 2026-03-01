2月28日、竹内涼真に “新恋人” がいることを本誌「Smart FLASH」が報じた。人気俳優を射止めたお相手に注目が集まっている。竹内のお相手は、2026年12月にNetflixで配信された映画『10DANCE』で共演した女優の土居志保梨。社交ダンスを描いた同作で、2人は過去に付き合っていた時期があり、お互いを理解し合うダンスのパートナーという設定だった。作中でパートナーだった2人だが、本誌は2月初旬、竹内の自宅マンション付