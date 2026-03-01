韓国代表のリベンジはなるか。ＷＢＣ１次ラウンドで７日に侍ジャパンと東京ドームで対戦する韓国代表が１日、京セラドームで公式練習に臨んだ。この日から主将を務めるイ・ジョンフ（李政厚＝２７、ジャイアンツ）、キム・ヘソン（金慧成＝２７、ドジャース）らメジャー組が合流。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「『私がいつも惨事の主役だった』『キャプテン』イ・ジョンフの名誉回復誓い、ＷＢＣ栄光再現の先頭に立つ」との記事