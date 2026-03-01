ソフトバンクの谷川原健太捕手（２８）が１日、リニューアルされた自身の応援歌について言及した。西武とのオープン戦（アイビー）に「７番・ＤＨ」で先発出場し、２打数１安打３出塁と存在感を示した谷川原。この日は今季から応援歌がリニューアルされることが発表され、いきなり左翼席では新応援歌が鳴り響いた。谷川原は?新曲?に「最高です」とリアクション。独特なメロディーから隠れた人気を誇っていた旧応援歌に対しては