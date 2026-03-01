若手上方漫才師の頂点を決める読売テレビ主催の「マウスコンピューターｐｒｅｓｅｎｔｓ第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が１日、大阪市中央区の同局で行われ、ＦＩＲＳＴＲＯＵＮＤ１位のぐろうが優勝した。芸歴６年目で、２年連続で優勝を逃してきたぐろうが、シカノシンプとの最終決戦を４対１で制した。家村涼太は「よしっ！」とガッツポーズ。高松巧は「マジで良かった」と喜んだ。