佐々木晶三調教師（７０）＝栗東＝は３月１日、エルディアブロ（牡８歳、父キングカメハメハ）を送り出した阪神９Ｒ・山陽特別（４歳上２勝クラス、芝２２００メートル）で管理馬による全レースを終えた。騎乗したのは団野大成騎手で、２１年の日経新春杯・Ｇ２では佐々木厩舎のショウリュウイクゾで、自身の重賞初Ｖを飾っていた。最後まで必死に追って、６着だった。ラストウィークは５頭が出走。土曜日の阪神６Ｒに出走したレ