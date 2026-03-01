【BacchusBSG-68V】（秋田県たろーTHEえもん38歳）15年程まえ地元の楽器屋で試奏したSGタイプ。当時、Gibsonが至高と考えていて、Bacchusは正直バカにしていました。試奏してそんな考えは、すぐに吹き飛びました。国産でこんなに良いギターがあるのかと驚いたのを覚えています。しかし、お金の問題で購入には、至らず、ずっと後悔していました。昨年、1本ギターを増やそうと思い立ち検索しているとこの個体を見つけました。