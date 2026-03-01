若手上方漫才師の頂点を決める読売テレビ主催の「マウスコンピューターｐｒｅｓｅｎｔｓ第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が１日、大阪市中央区の同局で行われ、ＦＩＲＳＴＲＯＵＮＤで敗退した生姜猫のカンサイが「僕たちは面白いです」とセリフを残して暫定ボックスを後にした。２年連続で審査員を務めた「霜降り明星」粗品の「面白くはないんですよ。正直、こういうネタって面白い芸人からの評価低いんですよ」という