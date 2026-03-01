ピアニストの西村由紀江が2月27日、自身のインスタグラムを更新。船上コンサートを終えて横浜に帰港したことを報告した。 【写真】まさに別世界気品あふれる空間グラスを手に豪華客船で乾杯 雪化粧した富士山も望める3泊4日の駿河湾クルーズ。20日に横浜から出港し、静岡県の清水港を経て、横浜に戻る船の旅だ。コンサートを行ったのは飛鳥Ⅱ。公式サイトによると、最上級客室の価格はSロイヤ