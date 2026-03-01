２月２７日、ケニア西部の都市キスムで撮影したビクトリア湖に沈む夕日。（ナイロビ＝新華社記者／謝剣飛）【新華社ナイロビ3月1日】アフリカ最大の淡水湖、ビクトリア湖は、東アフリカ高原に位置し、ケニア、ウガンダ、タンザニアの3カ国にまたがって広がる。東アフリカで最も重要な水域の一つで、周辺の1千万人以上の人々の暮らしを支えるとともに、多様な野生動物が生息する楽園にもなっている。２月２７日、ケニア西部の都市