関西で活動する芸歴10年目以下の漫才師による賞レース「第15回ytv漫才新人賞決定戦」が1日、同局で開催され、3年連続出場の「ぐろう」が3度目の正直で悲願の優勝。賞金100万円を手にし、「マジでよかったー！」「ほんとにお世話になりました」と声を上げた。ボケの家村涼太（28）とツッコミの高松巧（29）による結成6年目のコンビ。2023年は惜しくも準優勝で、「今大会で勝負を決めたい」との強い思いで臨んでいた。予選も最