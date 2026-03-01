２０２７年春に卒業予定の大学生らを対象とする企業の採用説明会が１日に解禁され、本格的な就職活動が始まった。人手不足で企業は採用活動を前倒ししており、内定率はすでに４割は超えたとの調査もある。学生優位の「売り手市場」が顕著になっている。就職情報会社のマイナビは１日、東京都渋谷区で理系の学生を対象にした合同会社説明会を開き、企業６５社が出展した。明治大理工学部の男子学生（２１）は内定を得ているが説