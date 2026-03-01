加藤茶（83）加藤綾菜（37）夫妻が1日、都内で、トークイベント「元気に生きていく！加藤家笑顔の秘訣」に出席した。同トークイベントは、主婦の友社「あしたのわたしに、会おう。ご自愛市spring2026」イベントの一部として開催した。綾菜は11年3月、45歳年上の茶と結婚。当初のバッシングを乗り越え、現在は健康管理や献身的な支えを行い、円満な夫婦関係と健康的な日常を送っている。茶は結婚前に大動脈解離、結婚後は「パーキ