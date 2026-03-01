エティハド航空は、現地時間3月2日午前2時（日本時間同日午前7時）までの全便を運休すると発表した。アラブ首長国連邦（UAE）の空域が一時的に閉鎖されているに伴うもの。予約客には運航状況を確認するよう求めている。また、3月2日までの運航便の航空券は、3月15日までの運航便に無料で変更することができる。運休便の予約客には無料での払い戻しを案内する。アブダビ当局は、ザイード国際空港でイランによるドローン攻撃を迎撃し