「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、富山・富士の陶芸窯元『お花畠窯』です。扉を開くとそこには美しくも楽しい器たちが待っている人生の節目に出会った縁がきっかけで、高桑さんが富山の地に窯を開いて47年。あちこち探してたどり着いたのが、現在の海を望む呉羽丘陵の裾野だったという。平屋の展示スペースは、訪れる人の心をほぐすよ