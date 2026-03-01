現地２月28日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第35節で松木玖生が所属するサウサンプトンは、シェフィールド・ウェンズデイと敵地で対戦。３−１で快勝を収めた。５−０で圧勝した前節のQPR戦で、待望のリーグ戦初ゴールを含む２得点をマークした松木はこの試合でも、右サイドハーフで攻守に奮闘する。71分には、CKにヘッドで合わせ、テイラー・ハーウッド＝ベリスが決めた３点目をアシスト。またして