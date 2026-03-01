ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球の日本代表「侍ジャパン」が1日、京セラドームで希望者による練習を行った。ドジャースの大谷翔平投手（31）も練習に参加した。いよいよ2日のオリックス戦から実戦を迎える。大谷は外野で入念なストレッチを行い、センター付近でフリー打撃の打球を鈴木誠也外野手（カブス）と並んで捕球を行った。練習後、井端監督は2日のオリックス戦での大谷の打順について「明日