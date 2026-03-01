双子座・女性の運勢 自分の考えや積極的な行動で、自分のなかにある思い込みや古い価値観を打破しようという流れを越えてきた双子座。その流れもそろそろ終盤ですが、今週は「最後にもうひと勝負」ありそうなときです。一定のしんどさやストレスはあるものの、得られるすがすがしさはかなりのよう。同時に現在は社会面も好調で、あなたを信頼し応援する存在は案外身近に多いはずです。何でもひとりで抱え込まず、楽しさも苦しさも