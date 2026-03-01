天秤座・女性の運勢 新たな自分自身、そして目標を確立するためおおいに自分を鼓舞し、挑戦モードで頑張ってきた天秤座の日々もいったん最終段階に。そのラストにふさわしく、今週はもう一段ハードな展開がありそうです。主に自分で選んで向き合う種類のものですが、「ここを向き合っておかないと、自分は本当の意味で先に進めない気がする」と思うのかも。ただ結構ストレスがかかるのはたしかなので、今後は安らぎモ