◇米女子ゴルフツアーHSBC女子世界選手権最終日（2026年3月1日シンガポールセントーサGC＝6793ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、岩井明愛（23＝Honda）と竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）が通算7アンダーで日本勢最高の8位に入った。20位から出た岩井明は6バーディー、2ボギーの68をマークし、12位から出た竹田は6バーディー、3ボギー、1ダブルボギーの71で回った。16位で出た山下美夢有（24＝花王）は70で回