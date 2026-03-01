山羊座・女性の運勢 自分のなかで価値観を更新しようとする積極的な挑戦シーズンも終盤に。ただ今週ももうひとバトルありそうで（主に山羊座の内面で）、成果は間違いなくあるもののストレスはかなり感じそうなタイミングです。ただ、ここしばらく得た手ごたえは、おおいに山羊座に教訓を残したでしょう。今後はそれを熟成させ、具体的に活用していくことになるのでは。同時にいまは対人関係も活発になっています。パӦ