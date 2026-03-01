金沢市役所任期満了に伴う金沢市長選は1日告示され、いずれも無所属で、自民党を離党した元石川県議の新人田中敬人氏（55）、薬剤師の新人中内晃子氏（53）、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）元会長の新人徳野英治氏（71）、再選を目指す現職村山卓氏（53）＝立民推薦＝が立候補を届け出た。投開票は8日で、知事選とダブル選となる。村山氏は自民金沢支部の推薦を得ており、村山氏と田中氏の保守分裂の構図。村山氏は、公明