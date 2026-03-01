巨人は１日、那覇春季キャンプを打ち上げた。今季から主将を務める岸田行倫捕手（２９）は「自分のことで精一杯、結果を出すためにやってきた（これまでのキャンプ）のとは違った感じで迎えたキャンプ」との心境で取り組んだ春季キャンプを振り返った。主将１年目の岸田は、チーム全体に目を向け「ちょっとした会話だったりコミュニケーションを取る必要があると思った。自分なりにできるだけコミュニケーションを取るようにし