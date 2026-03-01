日本にはお寺も神社も存在する。その違いはなにか。宗教学者の島田裕巳さんは「お寺には僧侶が寝起きする場所があるが、神社は普段神主がいないケースも珍しくない。これは、『何のための場か』の違いだ」という――。※本稿は、島田裕巳『大乗仏教はなぜ日本人を魅了したのか』（育鵬社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Eloi_Omella※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Eloi_Omella■神社には鳥居や鎮守の