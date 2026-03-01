LE SSERAFIMのカズハが、洗練されたファッションセンスを披露した。カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】そんなとこ開いてていいの？カズハの大胆衣装公開された写真のなかでカズハは、ベージュのトレンチコートにワイドデニムを合わせた抜け感のある大人カジュアルな装いを着こなしている。無造作に下ろしたミディアムヘアとナチュラルなメイクが、彼女本来の美しさを引き立てている。投