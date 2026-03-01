◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第４節川崎―水戸（１日・Ｕ等々力）Ｊ１初昇格の水戸が前半終了間際にＦＷ加藤千尋の先制点などで、前半２点リードで折り返した。川崎は２点ビハインドの苦しい展開となった。ホームの川崎は、今季初黒星を喫した前節（２月２１日・対ＦＣ東京、１●２）からスタメンを６人変更して臨んだ。センターＦＷはロマニッチが務め、Ｕ―２３日本代表ＭＦ大関が初先発。センターバックでＤＦ佐