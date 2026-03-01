◆米女子プロゴルフツアーＨＳＢＣ女子世界選手権最終日（３月１日、シンガポール・セントーサＧＣ＝６７９３ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、２０位で出た岩井明愛（あきえ、ホンダ）が６バーディー、２ボギーの６８、１２位から出た竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）が６バーディー、３ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、ともに通算７アンダーの８位に入った。７０の山下美夢有（花王）は通算６アンダーの１０