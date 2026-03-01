３月３日付で定年引退となる国枝栄調教師（７０）＝美浦＝は、中山９Ｒ・富里特別（４歳上２勝クラス、芝２０００メートル＝１０頭立て）に出走した３冠牝馬アパパネの子、バードウォッチャー（牡５歳、父ブラックタイド）の６着がラストランとなった。レースは６番手に構えて、道中で前を行くキャピタルリッチが落馬したあおりを受ける危ない場面もあったが、何とか立て直してゴールまで走り切った。すべてのレースを終えて