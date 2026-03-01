都市の名称を中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「巴黎」の意味は？中国語で「巴黎」と表す都市はなんでしょう？ヒントは、フランスに位置していますよ。いったい、中国語で「巴黎」と表す都市とは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「パリ」でした！「巴黎」は「パリ」を表す中国語です。パリは、フランスの首都で、政治・経済の中心