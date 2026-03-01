◆オープン戦中日―ＤｅＮＡ（１日・バンテリンドーム）中日とＤｅＮＡのオープン戦で初めて、今季からＮＰＢ事務局内に新設される「リプレーセンター」を利用してのリクエスト検証が行われた。８回１死一塁。DeNAの５番・梶原が一ゴロに倒れるも、打者走者のセーフ判定で併殺崩れとなり、中日・井上監督がリクエストを要求した。責任審判は、センター審判員の連絡を受けるため、ヘッドセットを装着。判定は覆らなかった。