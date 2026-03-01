俳優の坂東龍汰（28）が2月28日、自身のインスタグラムを更新。父とアメリカ・ニューヨークを訪れた様子を公開した。【写真】「すごく素敵な親子」坂東龍汰が公開したNYでの思い出ショット（※父が写る写真は2・4・9枚目以降）坂東は同日放送された日本テレビ系『アナザースカイ』（毎週土曜後11：00）に出演。生まれ故郷であるアメリカ・ニューヨークへ、父・剛さんと共に26年ぶりに出かけた。投稿では、「アナザースカ