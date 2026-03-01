元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。広島の春季キャンプを視察して感じたことを明かした。注目したのはドラフト1位の平川蓮外野手（21＝仙台大）。片岡氏は「凄い対応力がある。今、珍しいスイッチヒッター。それも足が速いタイプじゃなくてクリーンアップも打てるタイプのスイッチヒッターだから大きく育ってほしい」と期待した。さらに中村奨成、二俣翔一の名前も挙げ