俳優やボクサー、ヨガマスター、芸術家と多ジャンルで活躍する片岡鶴太郎さん（71）が自身のインスタグラムを更新。深みのあるダンディーなファッションが注目を集めています。【写真】激渋！ボルドーカラーのレザージャケットを着こなす片岡鶴太郎さん身体のラインに沿った個性的なボルドーのレザージャケットに、ゆったりとしたベージュのボトムスを着用、深緑色のニット帽にサングラスで決めた片岡さんはダンディーそのもの。大