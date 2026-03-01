昭和レトロすぎるカラオケがSNS上で大きな注目を集めている。【写真】数々の昭和コンセプトルーム「時間潰すために1人でカラオケ来たんやけど何この部屋… 」と室内の模様を紹介したのは正義なぐるさん（@seiginaguru）。ちゃぶ台が置かれた畳敷きの小上がり…信楽焼のたぬきや薬箱、黒電話など昭和時代の家庭にありがちなアイテムが置かれており、一見とてもカラオケの部屋とは思えない。投稿に対しSNSユーザー達からは「せめてソ